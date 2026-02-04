Skip to content
Der 61-Jährige konnte nur noch tot aufgefunden werden.
Bezirk Zwettl / NÖ
04/02/2026
Auf Wiese

Großer Sucheinsatz mit tragischem Ende: Vermisster tot aufgefunden

Dienstagnachmittag, am 3. Februar 2026, suchten zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr stundenlang nach einem 61-jährigen Niederösterreicher, der als vermisst galt. Er konnte nur noch tot aufgefunden werden.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(85 Wörter)

Vier Stunden hat die Suche Dienstagnachmittag gedauert, an der neben Polizeistreifen und Florianis auch Hunde, Drohnen und sonstige Helfer beteiligt waren. In der Gemeinde Großgöttfritz (Bezirk Zwettl, Niederösterreich) galt ein 61-jähriger Mann bereits seit einiger Zeit als vermisst, gegen 20 Uhr konnte er dann gefunden werden – leblos auf einer Wiese neben einem Weg in der Nähe eines Waldes. Wie Medien berichten geht man weder von einem Gewaltverbrechen noch von Fremdverschulden aus.

