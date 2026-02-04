Zwei Rätsel um teilskelettierte Leiche in Wien-Favoriten geklärt

Im Fall einer teilweise skelettierten Leiche, die in Wien-Favoriten auf einer Grünfläche gefunden worden ist, wurden nun zwei Rätsel gelöst. Es ist klar, wer verstorben ist und dass Fremdverschulden keine Rolle gespielt hat.

Sonntagnachmittag, am 1. Februar 2026 gegen 15.30 Uhr, hat ein Spaziergänger eine teils skelettierte Leiche auf einer Grünfläche in der Eibesbrunnergasse in Wien-Favoriten gefunden – wir haben berichtet. Um die Todesursache zu klären, wurde anschließend eine gerichtsmedizinische Obduktion durchgeführt, heißt es seitens der Polizei nun. Das Ergebnis: „Es konnte kein Fremdverschulden festgestellt werden“, so die Beamten. Mittlerweile konnte übrigens auch die Identität der Verstorbenen geklärt werden. Es handelte sich um eine 55-jährige Frau. Das Landeskriminalamt prüft nun noch die näheren Umstände des Todesfalls.