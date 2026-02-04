Betrunkener schlägt Mann am Wiener Hauptbahnhof krankenhausreif

Im Bereich des Hauptbahnhofs kam es zu einem Streit zwischen zwei Obdachlosen. Dieser lief aus dem Ruder und endete für einen mit einer Verhaftung, für den anderen im Krankenhaus.

In der Nacht von Montag auf Dienstag eskalierte eine Meinungsverschiedenheit zwischen zwei Obdachlosen. Ein 52-jähriger Slowake soll einen 38-Jährigen mehrmals mit Faustschlägen am Kopf schwer verletzt haben. „Als die Beamten eintrafen, wurde der Beschuldigte, der 52-Jährige, von zwei Zeugen festgehalten. Den Beamten gegenüber zeigte sich der Mann aggressiv“, informiert die Polizei.

Festnahme beim Hauptbahnhof

Er wurde vor Ort vorläufig festgenommen. Ein durchgeführter Alkovortest ergab einen Wert von 2,06 Promille. Der verletzte 38-Jährige wurde durch die Berufsrettung Wien erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Beschuldigte auf freiem Fuß angezeigt.