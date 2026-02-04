„Er hat die Kunst bereichert“ – Wien trauert um bekannten Theatermacher

Conny Hannes Meyer prägte jahrelang die Kunst in Wien. Er war vor allem als prägender Theatermacher bekannt. Jetzt wurde bekannt, dass er verstarb.

„Conny Hannes Meyer war ein Künstler, der beharrlich nach neuen Formen und ungewohnten Stoffen suchte. Mit seiner Arbeit hat er die Darstellende Kunst in Wien bereichert“, erzählt Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler. Der österreichische Schriftsteller, Theatermacher und Regisseur ist im Jänner 2026 im Alter von 94 Jahren in Wien verstorben.

Die Werke von Meyer

Er zählte zu den Gründungsmitgliedern des Theaters „Das Experiment!“ und später des Ensembles „Die Komödianten“, die sich durch Wagnisse und Herausforderungen einen Namen im Wiener Avantgardetheater machten. Später arbeitete Meyer als freier Regisseur und realisierte rund 160 Inszenierungen an Bühnen im In- und Ausland. Außerdem veröffentlichte er lyrische, dramatische und prosaische Texte.

Mehrere Auszeichnungen für Conny Hannes Meyer

„Die Stadt Wien verliert einen verdienten Künstler, der sich über Jahrzehnte hinweg für das Theater eingesetzt hat“, so Kaup-Hasler abschließend. „Meine Gedanken sind bei seiner Familie und bei allen, die ihn begleitet haben.“ Conny Hannes Meyer wurde etwa mit der Josef-Kainz-Medaille der Stadt Wien und mit dem Goldenen Verdienstzeichen des Landes Wien ausgezeichnet; ihm wurde zudem die Johann-Nestroy-Ehrenmedaille von der Internationalen Nestroy-Gesellschaft verliehen.