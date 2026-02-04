Streit eskaliert: Zimmerkollege bedroht 39-Jährigen mit Umbringen

Sein Zimmerkollege soll ihn nicht nur bedroht, sondern auch attackiert haben. Deshalb musste die Polizei eingreifen. Dabei konnte außerdem ein Messer sichergestellt werden. Der 39-Jährige wurde leicht verletzt.

Ein Streit in einer Sozialherberge eskalierte, sodass die Polizei eingreifen musste. Ein 39-jähriger Bewohner soll seinen Zimmerkollegen attackiert und mit dem Umbringen bedroht haben. „Als die Beamten eintrafen, wurden diese von einer anwesenden Betreuerin erwartet. Das Zimmer, in dem sich der Streit abgespielt haben soll, wurde durch die Polizisten aufgesucht“, informiert die Polizei.

Messer wurde sichergestellt

Im Zimmer lag der 50-jährige Zimmerkollege aus Österreich im Bett. Doch kooperieren kam für ihn nicht in Frage. Laut Angaben des 39-Jährigen soll sein Mitbewohner ein Messer besitzen, welches schließlich im Zimmer in seinem Kasten vorgefunden und sichergestellt werden konnte.

39-Jähriger leicht verletzt

Der 50-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot wurden ausgesprochen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann auf freiem Fuß angezeigt. Der 39-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt, lehnte jedoch eine Versorgung durch den Rettungsdienst ab.