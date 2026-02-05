Dauereinsatz in Wien: Jede Minute rückt die Polizei aus

Die Zahlen der Polizeieinsätze 2025 sind da. So mussten die Beamten in Wien im Schnitt 1.300 am Tag (!) ausrücken.

2025 gingen in der Landesleitzentrale Wien 1.175.411 Notrufe ein, aus denen 474.243 Einsätze hervorgingen, zu denen Beamte geschickt wurden. Das entspricht einem Tagesdurchschnitt von rund 1.300 Einsätzen in Wien – also im Durchschnitt beinahe einem Polizeieinsatz pro Minute.

„Wiener Polizei leistet großartige Arbeit“

Diese Zahlen verdeutlichen die professionelle Arbeit der Polizistinnen und Polizisten in der Bundeshauptstadt, aber auch darüber hinaus, sowie die Bedeutung einer rund um die Uhr funktionierenden, hochprofessionellen Einsatzkoordination in einer Millionenstadt wie Wien. Innenminister Gerhard Karner dankte den Einsatzkräften im Rahmen eines Dienststellenbesuchs in der Landesleitzentrale Wien: „Die Wiener Polizei leistet großartige Arbeit für die Menschen in der Bundeshauptstadt und darüber hinaus. Die hohe Zahl an Einsätzen zeigt, wie wichtig eine perfekt funktionierende Einsatzkoordination ist. Danke an die Polizei für die umsichtige, konsequente Arbeit für die Sicherheit der Bevölkerung.“

12.642 Kundgebungen

Die Wiener Polizei beurteilte 12.642 Kundgebungen und traf entsprechende Maßnahmen. Im Jahr 2025 kam es zu 21 Untersagungen und 332 Zurückweisungen von Versammlungen. Rund 300 Veranstaltungen waren von großem Umfang, bei denen hunderte Polizistinnen und Polizisten verschiedener Einheiten im Einsatz standen. Darüber hinaus sorgte die Wiener Polizei bei 17 Staatsbesuchen, 96 Sportveranstaltungen sowie bei zahlreichen kulturellen und gesellschaftlichen Großereignissen wie dem Donauinselfest, der OSZE-Konferenz, dem Opernball oder den Feierlichkeiten rund um den Jahreswechsel für die Sicherheit der Bevölkerung und der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

1.100 Bombenexperten im Dienst

Im Zuge von Großeinsätzen kam es zu 97 Ausrückungen von Beweissicherungsteams und 460 Drohneneinsätzen mit über 1.500 Flugstunden. Rund 1.100-mal wurden sprengstoffkundige Beamte zu Einsätzen hinzugezogen, am häufigsten wegen pyrotechnischer Gegenstände, Präventiveinsätzen, dem Fund von Kriegsmaterial oder verdächtigen Gegenständen, Bombendrohungen oder bei Durchsuchungen.

Sicherheit durch Professionalität und Koordination

Die Einsatzzahlen der Wiener Polizei 2025 zeigen deutlich: Die Wiener Polizei bewältigt Tag für Tag ein enormes Einsatzaufkommen und leistet dank höchster Professionalität einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit und Lebensqualität in Wien, nicht nur im regulären Streifendienst, sondern auch bei der Einsatzkoordination, bei Sondereinsätzen und Großveranstaltungen, bei Staatsbesuchen und hunderten Schwerpunktaktionen.