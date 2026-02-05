Ungarischen Horrorhof überlebt: Finn fand in Österreich neues Zuhause

Nach einem europaweit erschütternden Tierschutzeinsatz in Ungarn fand einer der geretteten Hunde seinen Weg nach Vösendorf. Finns Geschichte zeigt, wie aus Angst wieder Vertrauen und aus Leid neue Hoffnung werden kann.

Dunkle Verschläge, Dreck, Hunger und keine medizinische Hilfe: So sah der Alltag für mehr als 300 Hunde aus, die Ende 2024 aus mehreren sogenannten Horrorhöfen in Ungarn befreit wurden. Viele Tiere waren schwer traumatisiert, einige überlebten die Qualen nicht. Der Einsatz sorgte europaweit für Entsetzen. Während heute über Urteile und juristische Folgen berichtet wird, beginnt für die geretteten Hunde erst der schwerste Teil: der Weg zurück ins Leben.

Drei Hunde, eine zweite Chance

Drei der geretteten Tiere kamen in die Obhut von Tierschutz Austria. Einer von ihnen trug zunächst den Namen „Fear“. Ein Name, der seinen Zustand treffend beschrieb. Im Tierheim zeigte sich schnell, wie tief die Erlebnisse saßen. Angst vor Menschen, Unsicherheit bei jeder Bewegung, Rückzug statt Neugier. „Diese Hunde tragen schwere Erfahrungen in sich – aber sie sind keine verlorenen Seelen. Mit Zeit, Geduld und Verantwortung können aus traumatisierten Tieren wieder vertrauensvolle Begleiter werden“, sagt Stefan Scheidl, Tierheimleiter von Tierschutz Austria.

©Tierschutz Austria | Vom verängstigten Hund zum glücklichen Begleiter: Finn fand nach seiner Rettung ein liebevolles Zuhause.

Schritt für Schritt zurück ins Vertrauen

Im Tierschutzhaus in Vösendorf (Niederösterreich) begann für „Fear“ ein neues Kapitel. Mit Ruhe, Geduld und viel Einfühlungsvermögen lernte er langsam, dass Nähe nicht gefährlich sein muss. Dass Hände streicheln und nicht schlagen. Dass ein Alltag auch Sicherheit bedeuten kann. Aus „Fear“ wurde Finn – ein Name, der für einen Neuanfang steht. Jeder kleine Fortschritt war ein Sieg: ein erster Blickkontakt, ein vorsichtiges Wedeln, ein Moment ohne Angst.

Happy End für Finn

Heute lebt Finn in seinem eigenen Zuhause. Mit Vertrauen, Lebensfreude und Menschen, die ihm Sicherheit geben. Seine Geschichte zeigt, was möglich ist, wenn Tiere nach schwerster Gewalt eine echte zweite Chance bekommen. Doch nicht alle sind schon am Ziel. Der ebenfalls gerettete Hund Shrimpy wartet noch auf sein Für-immer-Zuhause. Ein weiterer Hund, Navin, wird in Kürze im Tierschutzhaus aufgenommen. Auch sie sollen das erleben dürfen, was Finn heute kennt: ein Leben, in dem nicht die Vergangenheit zählt, sondern die gemeinsame Zukunft.