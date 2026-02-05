Mann mit mehreren Schnittverletzungen in Wien-Simmering gefunden

In Wien-Simmering musste die Rettung am Mittwochvormittag zu einem verletzten Mann ausrücken. Ein 24-Jähriger wies mehrere Schnittverletzungen auf und wurde ins Krankenhaus gebracht. Was genau passiert ist, ist noch unklar.

In der Kopalgasse in Wien-Simmering wurde ein 24-Jähriger mit mehreren Schnittverletzungen von der Berufsrettung erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

In der Kopalgasse in Wien-Simmering wurde ein 24-Jähriger mit mehreren Schnittverletzungen von der Berufsrettung erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch, dem 4. Februar 2026, gegen 11.10 Uhr in der Kopalgasse im 11. Wiener Gemeindebezirk. Dort wurde ein 24-jähriger Mann von der Berufsrettung Wien erstversorgt. Laut Polizei wies der Mann mehrere Schnittverletzungen am Oberschenkel, im Brustbereich, am Unterarm sowie am Rücken auf

Keine lebensgefährlichen Verletzungen

Wie die Landespolizeidirektion Wien mitteilt, handelte es sich dabei nicht um lebensgefährliche Verletzungen. Die Schnitte wurden als oberflächlich eingestuft. Dennoch war eine medizinische Versorgung notwendig, weshalb der Mann nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Berufsrettung Wien kümmerte sich zunächst um die Versorgung des Verletzten direkt am Einsatzort. Was zu den Verletzungen geführt hat, ist derzeit noch offen. Die Polizei hält sich zu möglichen Hintergründen bedeckt. In einer Stellungnahme heißt es, „die genauen Umstände des Vorfalls sowie die Ursache der Verletzungen sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen“.