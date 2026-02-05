Dealer schluckt Drogen-Kugeln bei U-Bahn-Kontrolle

Beamte der Bereitschaftseinheit Wien sind im Bereich der U-Bahn-Station auf eine ihnen amtsbekannte Person aufmerksam geworden. Bei der Anhaltung führte der Mann auffällige Schluckbewegungen durch.

Mehrere Drogen aufgefunden

Im Zuge einer Personsdurchsuchung konnten insgesamt 35 Baggies mit Cannabis, zwei Kugeln mit Cannabis, acht Kugeln mit Kokain sowie Bargeld in der Höhe von 265 Euro vorgefunden werden. Aufgrund der zuvor beobachteten Schluckbewegungen wurde der Mann zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Dort bestätigten Untersuchungen den Verdacht, dass sich vermutlich acht weitere Kugeln mit Suchtmittel in seinem Magen befanden. Der 49-Jährige (StA.: Nigeria) wurde festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. Das aufgefundene Suchtgift sowie das Bargeld wurden sichergestellt.