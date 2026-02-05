Ladendieb geht auf Mitarbeiter los – Festnahme in Wiener Modegeschäft

In einer Modefiliale in der Hackinger Straße in Wien-Penzing kam es am Dienstagnachmittag zu einem Polizeieinsatz. Ein 34-Jähriger wollte mit gestohlener Ware flüchten, wurde aber noch im Geschäft angehalten.

Mittwochnachmittag, 4. Februar 2026, gegen 15 Uhr: Ein 34-Jähriger will eine Modefiliale in der Hackinger Straße im 14. Wiener Gemeindebezirk verlassen. Doch im Eingangs- und Ausgangsbereich schlägt plötzlich der Alarm an. Mitarbeiter sowie der Filialleiter werden sofort aufmerksam und beobachten den Mann genauer. Als der Alarm losgeht, versucht der 34-Jährige zu flüchten. Weit kommt er allerdings nicht. Der Filialleiter und ein Mitarbeiter reagieren rasch und halten den Mann noch in der Filiale an. Der Verdächtige setzt sich zur Wehr und versucht, sich loszureißen.

Handgemenge endet am Boden

Zwischen dem Mann und den beiden Angestellten kommt es zu einem kurzen Handgemenge. Um die Situation unter Kontrolle zu bringen, fixieren der Filialleiter und der Mitarbeiter den 34-Jährigen schließlich am Boden. Erst danach beruhigt sich die Lage so weit, dass weitere Schritte gesetzt werden können. In weiterer Folge wird die Polizei verständigt. Bei der Personendurchsuchung finden die Beamten eine entwendete Jogginghose. Der Mann, ein 34-jähriger slowakischer Staatsangehöriger, wird festgenommen. „Der 34-Jährige (StA.: Slowakei) wurde festgenommen“, so die Landespolizeidirektion Wien anschließend.