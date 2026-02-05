Wiener räumt richtig ab, holt sich höchsten Lotto-Gewinn des Jahres

Über 6,1 Millionen Euro waren die sechs Richtigen für einen Österreicher bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch, 4. Februar 2026, wert. Nun ist klar, wohin der Gewinn geht.

Wie bereits Mittwochabend, am 4. Februar 2026, berichtet, wurde der erste Fünffachjackpot des Jahres in Österreich bei der Lotto-Ziehung geknackt – und das auch noch im Alleingang. Ein Wiener darf sich nun Multimillionär nennen, er oder sie hat mehr als 6,1 Millionen Euro abgeräumt. Und dafür hat er oder sie auch einiges investiert, war es doch der vierte von insgesamt 20 abgegebenen Quicktipps, der zum Erfolg geführt hat. Wie die „Österreichischen Lotterien“ auf Nachfrage von 5 Minuten bestätigen, hat er oder sie sich auch bereits gemeldet, möchte vorerst aber keine weiteren Informationen preisgeben.

Sechs Fünfer mit Zusatzzahl bei Lotto-Ziehung

Zusätzlich hat es noch sechs Fünfer mit Zusatzzahl gegeben, wobei zwei davon nach Oberösterreich und je einer nach Vorarlberg, Niederösterreich und in die Steiermark gehen, jeder der fünf bekommt mehr als 33.000 Euro. Der sechste Fünfer mit Zusatzzahl wurde via Anteilsschein gewonnen, hier werden die 33.000 Euro auf insgesamt 42 Anteile aufgeteilt.

LottoPlus-Sechser geht nach Salzburg

Ebenfalls sechs Richtige am Wettschein hatte ein Salzburger bei LottoPlus. Auch bei ihm oder ihr handelt es sich um einen Solo-Gewinner, der zweite von sechs Quicktipps traf dabei ins Schwarze. Immerhin mehr als 423.000 Euro war dieser dann auch wert. Beim Joker wiederum hatte niemand die sechs Richtigen, da geht es in der kommenden Runde am Freitag, 6. Februar 2026, um einen Jackpot und 400.000 Euro. In der folgenden Infobox findet ihr die Gewinnzahlen der Mittwochsziehung.