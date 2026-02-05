Forstunfall: Baum auf 66-Jährigen gefallen

Der Mann führte gerade Forstarbeiten in einem Wald im Gemeindegebiet von Ardagger (Bezirk Amstetten, Niederösterreich) durch. Gegen 9.30 Uhr hat er dabei einen Baum mit einer Motorsäge umgeschnitten. So weit, so gut. Doch dieser Baum hat in weiterer Folge einen zweiten Baum umgerissen, welcher schließlich auf den 66-Jährigen gefallen ist, berichtet die Polizei. Der Mann wurde schwer verletzt und musste von der Rettung ins Landesklinikum Amstetten gebracht werden.