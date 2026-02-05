Skip to content
Wiener Neustadt
05/02/2026
Extremraser

76 km/h im 30er: 17-Jähriger ist Probeschein jetzt los

Im Stadtgebiet von Wiener Neustadt haben Polizeibeamte am Mittwoch, 4. Februar 2026, Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Dabei haben sie einen Raser mit Probeführerschein erwischt.

von Phillip Plattner
Es war gegen 22.45 Uhr als ein 17-jähriger Niederösterreicher mit seinem Auto bei den Polizisten vorbeibretterte. Das Lasermessgerät zeigte dabei 76 km/h an, erlaubt wären aber eigentlich nur 30 km/h gewesen, berichten die Beamten nun in einer Aussendung. Daraufhin haben sie den Probeführerscheinbesitzer angehalten und eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durchgeführt. Seinen Schein ist der 17-Jährige bis auf Weiteres los, zudem wird er der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.

