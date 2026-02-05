76 km/h im 30er: 17-Jähriger ist Probeschein jetzt los

Es war gegen 22.45 Uhr als ein 17-jähriger Niederösterreicher mit seinem Auto bei den Polizisten vorbeibretterte. Das Lasermessgerät zeigte dabei 76 km/h an, erlaubt wären aber eigentlich nur 30 km/h gewesen, berichten die Beamten nun in einer Aussendung. Daraufhin haben sie den Probeführerscheinbesitzer angehalten und eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durchgeführt. Seinen Schein ist der 17-Jährige bis auf Weiteres los, zudem wird er der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.