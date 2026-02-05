Taser-Einsatz: Polizei nimmt 33-Jährigen fest, dieser wehrt sich

In einem Wiener Krankenhaus im 9. Bezirk hat es einen Polizeieinsatz gegeben, weil dort ein 33-jähriger Algerier war, gegen den eine aufrechte Festnahmeanordnung bestand.

Mittwochnachmittag, am 4. Februar 2026 gegen 14.55 Uhr, sind die Beamten im Krankenhaus gewesen und trafen dort auf einen äußerst aufgebrachten Mann. Sie forderten ihn auf, sich auszuweisen, er verhielt sich aber unkooperativ und kam den Aufforderungen der Beamten nicht nach, berichtet die Polizei nun. Auch bei der Festnahme leistete er heftigen Widerstand, weshalb er nur durch den Einsatz eines Tasers festgenommen werden konnte. Dabei wurde ein Beamter verletzt.