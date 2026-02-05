Drogenlenker muss zum Arzt, „darf“ Führerschein abgeben

Durch den Schwerpunkt habe man einen „wesentlichen Beitrag zur Erhöhung der öffentlichen Sicherheit geleistet“, sind sich die Beamten nun in einer Aussendung sicher. So konnte etwa ein durch Drogen beeinträchtigter Lenker im Bereich der Linken Wienzeile angehalten und dem Amtsarzt vorgeführt werden. Anschließend wurde ihm der Führerschein abgenommen. Die Bilanz der Schwerpunktaktion in Rudolfsheim-Fünfhaus findet ihr in der folgenden Infobox.

Bilanz der Schwerpunktaktion in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus: 51 Alkovortests

neun Anzeigen wegen Geschwindigkeitsübertretungen

32 Anzeigen im sonstigen Verkehrsbereich

eine Fahrzeugdurchsuchung

eine Personendurchsuchung

drei Identitätsfeststellungen nach dem Fremdenpolizeigesetz

sieben Identitätsfeststellungen nach dem Verwaltungsstrafgesetz

eine vorläufige Führerschein- und Mopedausweisabnahme