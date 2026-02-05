Skip to content
Bei einer Schwerpunktaktion wurde einem Drogenlenker der Führerschein abgenommen.
Wien / 15. Bezirk
05/02/2026
Polizei-Schwerpunkt

Drogenlenker muss zum Arzt, „darf“ Führerschein abgeben

Bei einer verkehrsrechtlichen Schwerpunktaktion Mittwochabend, am 4. Februar 2026, hat die Polizeiinspektion Westbahnhof im 15. Wiener Bezirk einen Führerschein abgenommen.

von Phillip Plattner
Durch den Schwerpunkt habe man einen „wesentlichen Beitrag zur Erhöhung der öffentlichen Sicherheit geleistet“, sind sich die Beamten nun in einer Aussendung sicher. So konnte etwa ein durch Drogen beeinträchtigter Lenker im Bereich der Linken Wienzeile angehalten und dem Amtsarzt vorgeführt werden. Anschließend wurde ihm der Führerschein abgenommen. Die Bilanz der Schwerpunktaktion in Rudolfsheim-Fünfhaus findet ihr in der folgenden Infobox.

Bilanz der Schwerpunktaktion in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus:

  • 51 Alkovortests
  • neun Anzeigen wegen Geschwindigkeitsübertretungen
  • 32 Anzeigen im sonstigen Verkehrsbereich
  • eine Fahrzeugdurchsuchung
  • eine Personendurchsuchung
  • drei Identitätsfeststellungen nach dem Fremdenpolizeigesetz
  • sieben Identitätsfeststellungen nach dem Verwaltungsstrafgesetz
  • eine vorläufige Führerschein- und Mopedausweisabnahme
