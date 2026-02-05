Geschätzter Pfarrer bricht zusammen und stirbt in der Kirche

Vor gleich mehreren Menschen ist am vergangenen Sonntag, 1. Februar 2026, in Wiesmath (Bezirk Wiener Neustadt, Niederösterreich) der Pfarrer zusammengebrochen und verstorben, wie es nun heißt.

Pfarrer Raimund Beisteiner wurde nur 59 Jahre alt, er ist bei der Kommunion zusammengebrochen und verstarb noch in der Kirche, wie die Erzdiözese Wien nun berichtet. In der Pfarre in Wiesmath (Bezirk Wiener-Neustadt, Niederösterreich) war er übrigens bereits seit knapp 20 Jahren. Seine sachliche Art, seine Verlässlichkeit und sein ernsthaftes pastorales Engagement hätten viele Menschen geschätzt, weiß man bei der Erzdiözese.

Bürgermeister trauert um verstorbenen Freund

Doch Beisteiner war nicht nur Pfarrer in Wiesmath, er hat auch in Hochwolkersdorf und Schwarzenbach (beide Bezirk Wiener Neustadt) mitgewirkt, außerdem hatte er noch einige weitere überregionale Aufgaben inne – etwa als Leiter der Legion Mariens in Österreich. Der Bürgermeister der Gemeinde, Erich Rasner, würdigte den Geistlichen als „äußerst pflichtbewussten, feinfühligen Priester“ und betont den persönlichen Verlust einer über viele Jahre gewachsenen Freundschaft. Bei einer kurzfristig organisierten Gebetsstunde nahmen zahlreiche Priester teil – darunter auch der Wiener Erzbischof Josef Grünwidl.

Begräbnis in Pfarrkirche Wiesmath am Samstag

Das Begräbnis findet am kommenden Samstag, 7. Februar 2026, in der Pfarrkirche Wiesmath statt. „Der Rosenkranz beginnt um 9.30 Uhr, anschließend wird um 10 Uhr das Requiem gefeiert. Im Anschluss an die Eucharistiefeier sind alle Mitfeiernden zur Agape eingeladen. Die stille Verabschiedung erfolgt am selben Tag um 13 Uhr in seiner Heimatgemeinde Lackendorf im Burgenland. Anschließend findet um 14 Uhr die Beisetzung im Familiengrab statt“, erklärt man seitens der Erzdiözese.