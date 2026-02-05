IS-Propaganda verbreitet: 15-Jähriger verurteilt

Selbst der Verfassungsschutz war einmal bei ihm und hatte ihn belehrt. Woraufhin der 15-Jährige auf TikTok einen eher abschätzigen Beitrag postete. Wie der „ORF“ berichtet hat er in diesem Posting gemeint, fünf Mal am Tag beten sei dem Verfassungsschutz „zu radikal“. Damit ist es aber freilich nicht getan. Ungläubigen wünschte er nämlich sinngemäß die Vernichtung. Sie würden „zur Rechenschaft gezogen“, meint er.

15-Jähriger zu Deradikalisierungsprogramm verdonnert

Übrigens hatte man hier Hilfe aus Deutschland. Das deutsche Bundeskriminalamt war nämlich auf seinen TikTok-Account gestoßen und hat diesen nach Österreich gemeldet. Schon bald wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, das ergab, dass der 15-Jährige IS-Propaganda und Sprechgesänge mit teils radikalen Inhalten sowohl auf Snapchat als auch auf TikTok verbreitete. Vor Gericht hat er nun rechtskräftig acht Monate bedingte Haft ausgefasst – übrigens nicht sein erster und einziger Gerichtstermin. Im Oktober wurde er bereits wegen Raubes und schweren Raubes zu 16 Monaten auf Bewährung verurteilt. Er muss nun ein Deradikalisuerngsprogramm durchmachen.