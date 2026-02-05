Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt den bewölkten Himmel in Wien.
Trübes Wetter dominiert in Wien auch am Freitag.
Wien
05/02/2026
Bis zu sechs Grad

Trüber Freitag: Wien bleibt großteils weiter grau in grau

Bei Temperaturen von bis zu sechs Grad wird Wien größtenteils wieder trüb durch den Freitag gehen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(64 Wörter)

In Wien wird das Wetter auch am Freitag zum Ende der Arbeitswoche wieder in den meisten Bezirken über den ganzen Tag hinweg trüb sein. „Am ehesten kann es im Süden der Stadt ein paar Aufhellungen geben“, wissen die Meteorologen der „GeoSphere Austria„. Die Tageshöchstwerte werden um die sechs Grad liegen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: