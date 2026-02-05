Trüber Freitag: Wien bleibt großteils weiter grau in grau

Bei Temperaturen von bis zu sechs Grad wird Wien größtenteils wieder trüb durch den Freitag gehen.

In Wien wird das Wetter auch am Freitag zum Ende der Arbeitswoche wieder in den meisten Bezirken über den ganzen Tag hinweg trüb sein. „Am ehesten kann es im Süden der Stadt ein paar Aufhellungen geben“, wissen die Meteorologen der „GeoSphere Austria„. Die Tageshöchstwerte werden um die sechs Grad liegen.