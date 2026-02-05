Radlader in Vollbrand: Landwirt ruft nach Hilfe, 7 Feuerwehren kommen

Donnerstagabend, am 5. Februar 2026, ist in Radschin (Gemeinde Kautzen, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich) ein Radlader in Vollbrand gestanden. Die gerufenen Feuerwehren konnten ein Übergreifen verhindern.

Der Landwirt hatte den brennenden Radlader gegen 18 Uhr bemerkt und sofort die Einsatzkräfte alarmiert. Zu dieser Zeit schlugen bereits Flammen aus dem hinteren Bereich des Fahrzeugs – und das alles nur knapp neben Heu, Stroh und den Tieren, die im Stall untergebracht sind, wissen die Florianis. Da der Einsatzort sehr abgelegen war und rund 200 Meter von der tschechischen Grenze entfernt lag, waren insgesamt sieben Feuerwehren mit 72 Einsatzkräften vor Ort.

Auch Teich wurde „angezapft“

Als die ersten Löschmannschaften eintrafen, haben sie sofort mit dem Löschangriff unter Atemschutz begonnen. Zunächst erfolgte diese mit Wasser aus den Tanklöschfahrzeugen, zur Sicherstellung der Versorgung hat man dann noch einen nahegelegenen Teich „angezapft“. Dieser musste allerdings aufgebrochen werden, weil er zugefroren war.

Tiere und Menschen blieben wohlauf

Ein Übergreifen der Flammen auf das Stallgebäude konnte schließlich verhindert werden, zudem blieben auch alle Tiere wohlauf und wurden rechtzeitig geschützt. Neben den Feuerwehren Illmau, Kautzen, Triglas-Klein Gerharts, Pleßberg, Engelbrechts, Weißenbach und Gastern waren noch das Rote Kreuz sowie die Polizei vor Ort. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Polizei übernahm die Ursachenermittlung.