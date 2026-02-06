Razzia auf Wachtelfarm: Finanzpolizei entdeckte Unerwartetes

Eigentlich ging es um eine Wachtelfarm, doch in Wien-Penzing stießen Behörden auf etwas ganz anderes. Bei einer Kontrolle wurden mehrere illegale Glücksspielautomaten entdeckt. Die Finanzpolizei griff sofort durch.

Was als routinemäßige Kontrolle begann, nahm eine überraschende Wendung. Ende Jänner überprüften Polizei und das Büro für Sofortmaßnahmen eine Wachtelfarm im 14. Wiener Gemeindebezirk. Der Verdacht: illegale Gewerbeausübung. Doch statt nur landwirtschaftlicher Tätigkeiten stießen die Beamten auf ein ganz anderes Geschäft. In einem Mehrparteienhaus wurden fünf betriebsbereite Glücksspielautomaten entdeckt. Damit war klar: Hier geht es nicht nur um Geflügel, sondern um verbotenes Glücksspiel.

Alarm für die Finanzpolizei

Nach dem Fund der Automaten wurde umgehend die zuständige Finanzpolizei im Amt für Betrugsbekämpfung verständigt. Vor Ort zeigte sich ein professionell organisierter Betrieb. Die Geräte waren mit einer Videokamera überwacht. Laut Aussagen der anwesenden Spieler dürfte die Auszahlung der Gewinne durch einen beobachtenden Hintermann erfolgt sein.

Automaten sofort beschlagnahmt

Die Finanzpolizisten überprüften alle fünf Glücksspielgeräte genau und nahmen die Aussagen der Spieler auf. Danach wurden die illegal aufgestellten Automaten beschlagnahmt und aus dem Verkehr gezogen. Damit war dem verbotenen Glücksspiel an diesem Standort vorerst ein Ende gesetzt. Die Ermittlungen gegen die Betreiber laufen derzeit auf Hochtouren.

©BMF Bei der Kontrolle einer Wachtelfarm in Wien entdeckte die Finanzpolizei mehrere illegale Glücksspielautomaten.

Klare Worte aus dem Finanzministerium

Finanzminister Markus Marterbauer und Finanzstaatsekretärin Barbara Eibinger-Miedl betonen die Bedeutung solcher Einsätze: „Illegales Glücksspiel wird fernab jeglichen Spielerschutzes betrieben und kann Existenzen zerstören. Daher ist jeder sichergestellte illegal aufgestellte Automat ein wichtiger Schritt in diesem Kampf und die Finanzpolizei wird weiterhin konsequent vorgehen.“ Gleichzeitig gratulierten sie allen beteiligten Behörden zur guten Zusammenarbeit. Für die Verantwortlichen könnte der Fund teuer werden. Nach dem Glücksspielgesetz drohen Strafen von bis zu 150.000 Euro.