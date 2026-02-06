Stau-Alarm in Wien: Neue Baustellen-Hotspots nach den Ferien

Zwei neue Baustellen auf der Vorderen Zollamtsstraße und dem Margaretengürtel werden nach Einschätzung der ÖAMTC-Experten nach dem Ende der Semesterferien zu zeitweisen Behinderungen und Verzögerungen führen.

So ist die Vordere Zollamtsstraße von Radetzkybrücke/Urania bis zur Kleinen Marxerbrücke/Marxergasse gesperrt. In Fahrtrichtung zum Heumarkt wird über Uraniastraße und Stubenring umgeleitet. Richtung Donaukanal werden in diesem Abschnitt zwei Fahrstreifen befahrbar bleiben. Die Arbeiten sollen bis Ende September 2026 dauern. Staus werden zu den Verkehrsspitzen laut ÖAMTC auf der Vorderen Zollamtsstraße Richtung Urania genau so wenig wie auf dem Ring ausbleiben.

Dauer bis März

Wegen U-Bahn-Arbeiten sind auf dem Inneren und Äußeren Margaretengürtel Fahrstreifen verschwenkt und jeweils einer gesperrt. Es stehen somit nur zwei Fahrstreifen je Richtung zur Verfügung. Dauer bis voraussichtlich Ende März. Vor allem zu den Verkehrsspitzen kommt es laut ÖAMTC auf dem sehr stark befahrenen Gürtelabschnitt zwischen Matzleinsdorfer- und Südtiroler Platz zu Staus in beiden Richtungen.