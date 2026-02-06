Hunderte marschieren am Ring: Am Samstag staut es sich in Wien

Eine Demo "gegen den Angriff auf Kurden in Nordsyrien" wird am Samstag, 7. Februar ab etwa 16.30 Uhr, für zeitweise Sperren des Rings und des Schwarzenbergplatzes sorgen.

Rund 2.000 bis 2.500 Teilnehmer werden bei der Demonstration erwartet. Wie der ÖAMTC nun berichtet, marschiert der Demozug vom Heldenplatz entlang der Ringstraße gegen die Fahrtrichtung und endet voraussichtlich gegen 20 Uhr am Schwarzenbergplatz. Man befürchtet dadurch Staus in vielen Straßen und Verbindungen, wie etwa der Ringstraße, der Zweierlinie und der Linken Wienzeile, rund um den Karls- und Schwarzenbergplatz, auf dem Rennweg, der Prinz-Eugen-Straße, der Wiedner Hauptstraße und der Favoritenstraße. Die Verkehrsexperten empfehlen in dem Zeitraum großräumig auszuweichen bzw. auf die U-Bahnen umzusteigen.