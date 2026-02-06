Mit Taxi zur Bank: Wiener Pensionistin hebt 20.000 Euro ab, gibt sie weg

Eine 69-jährige Wienerin wurde Donnerstagnachmittag, am 5. Februar 2026 gegen 14.45 Uhr, Opfer von Betrügern. Rund 20.000 Euro hat sie einem vermeintlichen Polizisten gegeben.

Die 69-Jährige wurde von einem bisher unbekannten Mann angerufen, der sich am Telefon als Bankmitarbeiter ausgab. Wegen eines vermeintlich „korrupten Bankmitarbeiters“ habe er sie kontaktiert, dieser hätte versucht, Geld vom Konto der Frau abzuheben, warnte er sie. Um ihr Vermögen zu sichern, würde ein Kriminalpolizist bei ihr vorbeikommen und dieses abholen.

Landeskriminalamt ermittelt

In weiterer Folge wurde der Frau ein Taxi bestellt, mit dem sie zur Bank fuhr und dort rund 20.000 Euro abhob. Anschließend hat sie das Geld jenem vermeintlichen Kriminalpolizisten gegeben, von dem am Telefon die Rede war. Schon bald kam sie drauf, dass da etwas nicht gestimmt haben kann, mittlerweile ermittelt das Landeskriminalamt. Die Wiener Polizei warnt gleichzeitig eindringlich vor derartigen Betrugshandlungen und gibt Präventionstipps.