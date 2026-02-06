Skip to content
/ ©LPD Kärnten
Symbolfoto
Bild auf 5min.at zeigt eine ältere Dame am Telefon.
Die Pensionistin hat knapp 20.000 Euro weggegeben.
Wien / 10. Bezirk
06/02/2026
Nach Anruf

Mit Taxi zur Bank: Wiener Pensionistin hebt 20.000 Euro ab, gibt sie weg

Eine 69-jährige Wienerin wurde Donnerstagnachmittag, am 5. Februar 2026 gegen 14.45 Uhr, Opfer von Betrügern. Rund 20.000 Euro hat sie einem vermeintlichen Polizisten gegeben.

von Phillip Plattner
1 Minute Lesezeit(135 Wörter)

Die 69-Jährige wurde von einem bisher unbekannten Mann angerufen, der sich am Telefon als Bankmitarbeiter ausgab. Wegen eines vermeintlich „korrupten Bankmitarbeiters“ habe er sie kontaktiert, dieser hätte versucht, Geld vom Konto der Frau abzuheben, warnte er sie. Um ihr Vermögen zu sichern, würde ein Kriminalpolizist bei ihr vorbeikommen und dieses abholen.

Landeskriminalamt ermittelt

In weiterer Folge wurde der Frau ein Taxi bestellt, mit dem sie zur Bank fuhr und dort rund 20.000 Euro abhob. Anschließend hat sie das Geld jenem vermeintlichen Kriminalpolizisten gegeben, von dem am Telefon die Rede war. Schon bald kam sie drauf, dass da etwas nicht gestimmt haben kann, mittlerweile ermittelt das Landeskriminalamt. Die Wiener Polizei warnt gleichzeitig eindringlich vor derartigen Betrugshandlungen und gibt Präventionstipps.

Präventionstipps der Polizei:

  • das Telefonat sofort beenden
  • Polizei übernimmt und bewahrt kein Geld oder Wertgegenstände auf

Wie ältere Verwandte schützen?

  • über Betrugsformen aufklären
  • über die Vorgehensweisen von Betrügern reden
  • alternative Ansprechpartner festlegen, falls man selbst mal nicht erreichbar sein sollte

Was mache ich im Schadensfall?

  • Nummer der Anruferin/des Anrufers notieren
  • die nächste Polizeidienststelle kontaktieren und Anzeige erstatten
