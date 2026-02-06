25-Jährige tot: Lenker (48) überholt, kracht in anderes Auto

Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich am 3. Februar 2026 gegen 5.40 Uhr auf der L12 im Gemeindegebiet von Großengersdorf (Bezirk Mistelbach, Niederösterreich) ereignet. Für eine 25-Jährige kam jede Hilfe zu spät.

Wie nun erst bekannt wurde, war ein 48-jähriger Niederösterreicher mit seinem Auto auf der L12 von Blockfließ kommend in Richtung Großengersdorf (Bezirk Mistelbach, Niederösterreich) unterwegs. Er soll dabei versucht haben, die vor ihm fahrenden Fahrzeuge zu überholen. Als ihm ein Auto entgegenkam, kam es zum Frontalzusammenstoß.

Entgegenkommende Fahrerin verstorben

Die 25-jährige Frau aus dem Bezirk Gänserndorf (Niederösterreich), die im entgegenkommenden Fahrzeug saß, starb noch an der Unfallstelle. Der 48-Jährige wurde leicht verletzt ins Landesklinikum Korneuburg gebracht. Für etwa zwei Stunden war die L12 wegen Bergungs- und Aufräumarbeiten daraufhin gesperrt.