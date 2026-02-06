15-Jährige will künstliche Wimpern, zahlt sie aber nicht

In Wien-Brigittenau soll Donnerstagabend eine Jugendliche versucht haben, ein Drogeriegeschäft zu bestehlen. Wie die Polizei berichtet, hat sie in weiterer Folge auch den Ladendetektiv gebissen.

Donnerstagabend, am 5. Februar 2026 gegen 18.30 Uhr, soll eine 15-jährige Österreicherin versucht haben, aus einem Drogeriegeschäft Kosmetikartikel und künstliche Wimpern zu stehlen. Als sie vom Ladendetektiv angehalten wurde, biss sie diesem in die Hand. Von den gerufenen Polizisten wurde sie schließlich vorläufig festgenommen. Der Ladendetektiv fuhr zur Behandlung der Bissverletzung selbst ins Krankenhaus.