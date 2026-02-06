Friseur und Barber: Zeuge meldet Einbrecher, Polizei rückt sofort aus

In Wien-Döbling hat ein Zeuge den Polizeinotruf verständigt, nachdem er gesehen hat, wie schon in der Nacht von Sonntag auf Montag vier Jugendliche versucht haben, in einen Friseur und einen Barbershop einzubrechen.

Der Vorfall ereignete sich bereits am 2. Februar 2026 gegen 2.30 Uhr, die Polizei berichtet nun davon. Man habe sofort eine Fahndung eingeleitet und konnte in einer nahegelegenen Kleingartensiedlung dann auch zwei Jugendliche anhalten. Bei den beiden Verdächtigen handelt es sich um einen 15- und einen 17-jährigen Syrer. Die Beamten stellten bei den beiden einen Schraubenzieher sowie in ihrer unmittelbaren Nähe auch noch zwei elektrische Rasierer sicher. Bei diesen dürfte es sich um mutmaßliches Diebesgut handeln. Die Jugendlichen hatten außerdem noch eine geringe Menge Haschisch bei sich.

Jugendliche deuten auf zwei andere Tatverdächtige

Während beide bestritten haben, an den Einbruchsversuchen beteiligt gewesen zu sein, nannten sie zwei weitere mutmaßliche Tatverdächtige. Auch bei den beiden handelt es sich um einen 15- und einen 17-jährigen Syrer. Weitere Ermittlungen sind aktuell noch im Gange. Die beiden Jugendlichen stehen jedenfalls im Verdacht, nicht nur an den beiden sondern gleich an mehreren Einbruchsdiebstählen beteiligt gewesen zu sein.