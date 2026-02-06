Trauer um erfolgreichen Familien-Unternehmer: „Was für ein Verlust…“

Der erfolgreiche Familien-Unternehmer Wolfgang Welser ist nicht mehr. Er ist kurz vor seinem 78. Geburtstag verstorben, die Trauer ist groß.

„Mit ihm ist nicht nur ein erfolgreicher Unternehmer gestorben. Wolfgang Welser war auch Sozialpartner mit Leib und Seele, mit unermüdlichem Einsatz und mit Handschlagqualität“, hält Wirtschaftskammer-Präsidentin Martha Schultz etwa fest. Welser war selbst in der Wirtschaftskammer (WKÖ) tätig, war er doch Obmann der Bundessparte Industrie von 2004 bis 2012. Sein Nachfolger an der Spitze, Sigi Menz, meint zu dessen Tod nun: „Was für ein Verlust, nicht nur für Österreichs Industrie.“

Wolfgang Welser war „seiner Zeit voraus“

Welser war jahrzehntelang an der Spitze des niederösterreichischen Familienunternehmens Welser Profile. Außerdem hat er sich auch „mit enormem Elan in der Interessensvertretung und in Sachen österreichischer Industriepolitik engagiert“, weiß Menz weiter. Was er ebenfalls weiß: Der Verstorbene sei schon Anfang der 2000er-Jahre „seiner Zeit voraus“ gewesen. Kurz vor seinem 78. Geburtstag ist Welser nun aber im Kreise seiner Familie in Ybbsitz (Bezirk Amstetten, Niederösterreich) verstorben.