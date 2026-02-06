Dieses Wetter erwartet die Wiener am Samstag

Bei Temperaturen von bis zu sieben Grad wird es in Wien am Samstag kaum sonnige Auflockerungen geben. Lediglich am Nachmittag könnte kurz auch einmal die Sonne durch die Wolken lachen.

Wegen zahlreicher dichter Wolken wird sich die Sonne über Wien am Samstag kaum zeigen. „Etwas höher sind die Chancen auf kurze Auflockerungen nur am Nachmittag. Während der ersten Stunden kann es außerdem mitunter auch leicht regnen“, wissen die Meteorologen der „GeoSphere Austria„. Die Temperaturen liegen in der Früh bei rund zwei, tagsüber dann bei bis zu sieben Grad.