/ ©Fotomontage: Canva
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist ein Mann, der sich freut und dahinter viele Euro-Scheine.
Ein Wiener Lottospieler ist nun um etwa 78.000 Euro reicher
Wien
07/02/2026
kein Sechser

Lotto: Wiener gewinnt bei Bonusziehung 80.000 Euro

Bei der Bonusziehung am Freitagabend sahnte ein Teilnehmer aus Wien ab. Er tippte fünf Richtige, und gewinnt nun fast 80.000 Euro.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(89 Wörter)

Bei der Lotto-Bonusziehung am Freitagabend tippte niemand auf die sechs Richtigen, somit geht es bei der Sonntagsziehung um satte 1,3 Millionen Euro. Beim Fünfer hingegen gab es einen glücklichen Gewinner.

Eine Zahl auf den Sechser gefehlt

Ein Wiener wählte bei seinem neunten von zwölf Quicktipps fünf richtige Zahlen aus, lediglich die 36 fehlte ihm. Damit gewinnt er etwas mehr als 78.000 Euro. Die 30.000 Euro, die als Bonus unter allen Teilnehmern verlost wurden, gehen an einen Teilnehmer, der über win2day mitspielte.

