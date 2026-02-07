Lotto: Wiener gewinnt bei Bonusziehung 80.000 Euro

Bei der Bonusziehung am Freitagabend sahnte ein Teilnehmer aus Wien ab. Er tippte fünf Richtige, und gewinnt nun fast 80.000 Euro.

Bei der Lotto-Bonusziehung am Freitagabend tippte niemand auf die sechs Richtigen, somit geht es bei der Sonntagsziehung um satte 1,3 Millionen Euro. Beim Fünfer hingegen gab es einen glücklichen Gewinner.

Eine Zahl auf den Sechser gefehlt

Ein Wiener wählte bei seinem neunten von zwölf Quicktipps fünf richtige Zahlen aus, lediglich die 36 fehlte ihm. Damit gewinnt er etwas mehr als 78.000 Euro. Die 30.000 Euro, die als Bonus unter allen Teilnehmern verlost wurden, gehen an einen Teilnehmer, der über win2day mitspielte.