21-jährige Prostituierte entführt: Drei Täter festgenommen

In der Nacht auf Samstag brachte ein 39-jähriger Mann eine 21-jährige Prostituierte zu einem vermeintlichen Kunden in den zwölften Bezirk. Dort wurden sie jedoch von drei Personen überfallen, und die 21-Jährige wurde entführt.

Als der 39-jährige Lenker mit der 21-Jährigen an der angeblichen Kundenadresse in der Tichtelgasse in Meidling angekommen waren, stürmten plötzlich drei Personen auf das Auto zu und attackierten den Fahrer mit Pfefferspray. Die Frau wurde aus dem Auto gezerrt, und in ein anderen Fahrzeug bugsiert. Die Tatverdächtigen flüchteten dann auf die A4 in Richtung Fischamend.

25-Jährige entführte ihre eigene Schwester

Der 39-Jährige verständigte dann die Betreiberin des Laufhauses, in dem die 21-jährige Rumänin eingemietet war. Diese alarmierte dann die Polizei. Eine Fahndung wurde eingeleitet, und die Beamten konnten den PKW auf der A4 anhalten. Die junge Entführte wurde befreit, die drei Tatverdächtigen konnten von der Polizei festgesetzt werden. Es handelt sich um einen 18-Jährigen, einen 27-Jährigen und eine 25-jährige Frau. Alle Verdächtigen stammen aus Rumänien. Besonders brisant: Die 25-Jährige ist die Schwester der Entführten.

Polizei nimmt Ermittlungsarbeit auf

Die 21-jährige Frau sagte bei ihrer Vernehmung aus, dass sie von ihren Familienangehörigen zur Prostitution gezwungen wurde. Sie vermutet, dass sie gegen ihren Willen in ihre Heimat hätte zurückgebracht werden sollen. Die Polizei ermittelt nun wegen Freiheitsentziehung und Zwangsprostitution.