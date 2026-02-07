Skip to content
In Wien wurden zwei Jugendliche festgenommen.
Wien/12. Bezirk
07/02/2026
Überfall in Meidling: Teenager attackieren 15-Jährigen

Die beiden Teenager wurden festgenommen, nachdem sie den Jugendlichen ausgeraubt und mit Faustschlägen attackiert haben sollen.

von Stella Sabitzer
Vergangene Nacht kam es zu zwei Festnahmen im Bereich der U-Bahnstation Längenfeldgasse (Bezirk Meidling, Wien). Zwei Jugendliche im Alter von 17 Jahren, ein Rumäne und ein Moldawier, stehen im Verdacht, einen 15-Jährigen am Skatepark mit Faustschlägen attackiert und seine Umhängetasche geraubt zu haben. „Die Umhängetasche konnte in einer nahegelegenen Garageneinfahrt aufgefunden und dem Opfer wieder ausgehändigt werden“, informiert die Polizei. Der 15-Jährige wurde bei dem Vorfall verletzt und von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt.

