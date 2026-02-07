Skip to content
Der Mann wurde nach der Identitätsfeststellung auf der Wache verhaftet.
Wien
07/02/2026
Erfolg der Beamten

International gesuchter 30-Jähriger in Wien verhaftet

Ein 30-jähriger Ungar wurde im Zuge einer Polizeikontrolle als international gesuchter Straftäter enttarnt. Die Beamten nahmen ihn fest.

Die Fremdenpolizei führte freitags Routinekontrollen am Vorplatz des Hauptbahnhofes durch, als ein 30-jähriger Mann behauptete, er habe keine Papiere mit. Er nannte den Beamten seinen Namen und sein Geburtsdatum, jedoch ergab die polizeiliche Datenabfrage keinen Treffer. Deshalb wurde der Mann auf die Polizeistation mitgenommen.

Ungar sitzt jetzt in Justizanstalt

Die umfassende Überprüfung der Identität ergab, dass der Mann von der Polizei wegen mehreren Einbrüchen, die er im gesamten Land verübt haben soll, gesucht wurde. Außerdem bestand auch ein internationaler Suchbefehl gegen den 30-Jährigen aus Ungarn. Der Mann wurde festgenommen und in die Justizanstalt gebracht.

