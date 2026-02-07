Wie seniorenfreundlich sind Wiens Fußgängerampeln?

Die Fußgängerampeln in Wien sind ziemlicher Kritil ausgesetzt. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit und Seniorenverbände bemängeln die Länge der Schaltungen. Für ältere Menschen bestehe eine Gefahr.

Die Ampeln in der Bundeshauptstadt seien für ältere Menschen nicht ideal geschalten.

Die Ampeln in der Bundeshauptstadt seien für ältere Menschen nicht ideal geschalten.

Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV) bezieht sich vor allem auf das Risiko im Straßenverkehr für ältere Menschen. Für diese seien die Grünphasen vielerorts zu kurz, so Klaus Robatsch, Leiter für Verkehrssicherheit, gegenüber dem ORF.

Zehn Sekunden Mindestgrünzeit

Die MA 33 ist für die Ampeln in Wien verantwortlich. Die Schaltungen richten sich nach den Vorschriften für den Straßenbau. Eine Ampel muss zehn Sekunden Mindestgrünzeit, inklusive dem Blinken aufweisen. Nach der Grünphase kommt die Räumzeit. Sie definiert die Zeitspanne vom Umschalten der Fußgängerampel auf Rot bis zu dem Zeitpunkt, wo der Querverkehr Grün bekommt.

Schutzmaßnahmen dringend ben´ötigt

Österreichische Pensionisten- und Seniorenverbände fordern auch mehr Schutz für ältere Menschen im Straßenverkehr. Es bestehe dringender Handlungsbedarf, vorallem bei Wiens hochfrequentierten Straßen.