Innenminister Karner präsentierte die Pläne für den neuen Grenz-Terminal. Durch die Zusammenlegung von Polizei und Justiz sollen Asylanträge künftig binnen weniger Wochen direkt am Flughafen entschieden werden.

Österreich zieht bei der Umsetzung des neuen EU-Asyl- und Migrationspakts die Zügel an: Ab 12. Juni 2026 wird am Flughafen Wien ein eigener Grenzterminal für Außengrenzverfahren eingerichtet. Innenminister Gerhard Karner stellte das Projekt am Donnerstag (5. Februar 2026) gemeinsam mit Vorstand der Flughafen Wien AG Günther Ofner und dem Generaldirektor für öffentliche Sicherheit Franz Ruf vor.

Der neue Terminal gliedert das Verfahren in drei Schritte:

Screening durch die Polizei: Identitäts- und Sicherheitscheck, Gesundheitskontrolle, Prüfung besonderer Schutzbedürfnisse. Asylverfahren durch das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA). Bei Einreiseverweigerung: Sofortiges Rückkehrverfahren und Zurückweisung.

Flughafen Wien als Bollwerk der Sicherheit

Der Flughafen Wien ist Österreichs wichtigste Schengen-Außengrenze mit rund zehn Millionen Ein- und Ausreisen pro Jahr. Allein aus Drittstaaten reisen monatlich etwa 800.000 Personen ein oder aus. Rund 300 Grenzverfahren pro Jahr sollen künftig direkt am Flughafen abgewickelt werden. Besonders wichtig sei die enge Zusammenarbeit mit Polizei und Sicherheitsbehörden, die sich bereits beim störungsfreien Start des Entry-Exit-Systems für Drittstaaten bewährt habe.

Alles unter einem Dach

Das neue fremdenrechtliche Zentrum vereint erstmals Polizei, BFA und Bundesverwaltungsgericht (BVwG) am gleichen Standort. Aufwendige Transporte und Zuständigkeitswechsel entfallen, Verfahren werden beschleunigt, Risiken minimiert. Auch medizinische Betreuung, Dolmetscher und öffentliche Gerichtsverhandlungen finden direkt am Terminal statt. Ziel des neuen Pakts ist, Asylanträge bereits an der Schengen-Außengrenze zu prüfen. Personen im Grenzverfahren dürfen nicht in das Bundesgebiet einreisen und können bis zu 24 Wochen, in Ausnahmefällen 26 Wochen, im Transitbereich bleiben.

Investitionen in Sicherheit und Infrastruktur

Die EU unterstützt das Projekt mit rund 4 Millionen Euro, die Flughafen Wien AG investiert zusätzlich 7,5 Millionen Euro in das etwa 5.000 Quadratmeter große Sicherheitsgebäude, das langfristig an die Polizei vermietet wird. Die Generalsanierung soll bis Ende 2026 abgeschlossen sein, der Mietbeginn ist für das erste Quartal 2027 geplant.