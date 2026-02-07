Yusuf Demir kehrt mit Vertrag bis 2027 zu Rapid zurück

Yusuf Demir ist zurück bei seinem Jugendverein SK Rapid. Der 22-jährige Offensivspieler kommt mit sofortiger Wirkung vom türkischen Rekordmeister Galatasaray nach Hütteldorf und erhält einen Vertrag bis Sommer 2027. Geschäftsführer Sport Markus Katzer sagt: „Nachdem nun auch alle Formalitäten erledigt sind, freue ich mich, dass wir Yusuf Demir wieder bei uns begrüßen dürfen“. Er sei „überzeugt, dass Yusuf Demir eine echte Verstärkung“ sein wird.

Wieder zurück

Demir, der bereits seit seinem 10. Lebensjahr bei Rapid spielte, avancierte mit 16 Jahren, sechs Monaten und zwölf Tagen zum jüngsten Rapid-Spieler der Bundesliga-Geschichte. In seinen bisherigen Rapid-Stationen erzielte er elf Tore in Pflichtspielen und bereitete vier weitere vor, so heißt es in einer aktuellen Aussendung. Nach Engagements bei FC Barcelona, Galatasaray und einer Leihe zum FC Basel kehrt Demir nun nach Wien zurück. „Ich habe bei meinem Transfer zu Galatasaray gesagt, dass ich immer Rapidler bleiben werde“, sagt Demir. Der Offensivspieler wird künftig die Rückennummer 22 tragen, sein Bruder Furkan bleibt bei der Nummer 61.