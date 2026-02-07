Skip to content
Wien
07/02/2026
Zwei Euro pro Stunde

40 Wochenstunden geringfügig? Essenszusteller bekommt 163 Euro

Es hört sich nach dem Schrecken aller Arbeitnehmer an: 40 Wochenstunden arbeiten, aber nur für zehn bezahlt werden. Genau das ist einem Essenszusteller in Wien aber passiert. Die Arbeiterkammer hat ihm geholfen.

Das klingt wie ein schlechter Scherz. Genau das wird sich ein Essenszusteller aus Wien auch gedacht haben, als er sah, wie viel er für seine zwei Wochen, in denen er jeweils 40 Stunden – also Vollzeit – gearbeitet hat, bekommen hat. Es waren nämlich nicht mehr als 163 Euro netto. Eine Farce, wie auch die Arbeiterkammer (AK) findet. Der Arbeitnehmer hat nämlich zwar 40 Wochenstunden gearbeitet, bezahlt wurde er aber nur für zehn. Macht einen Netto-Stundenlohn von lächerlichen knapp zwei Euro.

AK erkämpft für Essenszusteller 1.200 Euro

Das ließ sich der junge Mann aber nicht gefallen und marschierte geradewegs zu den AK-Experten, die daraufhin versuchten, ihm aus der Patsche zu helfen. Diese fanden dann heraus, dass der Essenszusteller nur geringfügig angemeldet war. Davon hatte er freilich nichts gespürt, war er doch 40 Stunden die Woche unterwegs, um Essen auszuliefern. Dass das so nicht geht, hat schließlich auch der Arbeitgeber eingesehen und dem Mann nach AK-Intervention weitere 1.200 Euro ausgezahlt.

