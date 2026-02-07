Skip to content
Wie wird das Wetter am Sonntag in Wien?
Wien
07/02/2026
Wetterprognose

Dichte Wolken und leichter Nieselregen in Wien

Dichte Wolken bestimmen am Sonntag das Wetter in der Bundeshauptstadt. Bei maximal acht Grad bleibt es überwiegend trüb.

von Nadia Alina Gressl
Der Sonntag startet in der Bundeshauptstadt überwiegend bewölkt. Laut GeoSphere Austria überwiegen dichte Wolken, lediglich im Süden sind kurze Sonnenfenster möglich. Zeitweise kann es leicht nieseln. Der Wind weht nur schwach. In der Früh liegen die Temperaturen bei rund 4 Grad, tagsüber werden etwa 8 Grad erreicht.

