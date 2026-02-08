TV-Eklat: Direktor erlaubt russische Dreharbeiten in Wiener Schule

Ein russischer TV-Sender erschlich sich Zugang zur Franz-Jonas-Schule und interviewte ukrainische Kinder. Direktor Christian Klar erlaubte den Dreh, und wurde von den russischen Medien völlig falsch zitiert.

Der Wiener Schuldirektor Christian Klar polarisierte zuletzt mit Aussagen über einen „Religionskampf“ in den Wiener Klassenzimmern, sein neues Buch mit dem Titel „Wie retten wir die Zukunft unsere Kinder?“ erschien Anfang Dezember. Ein russischer Sender meldete sich dann beim Direktor, unter dem Vorwand über sein Buch berichten zu wollen.

Russischer Sender sprach mit ukrainischen Flüchtlingen

Christian Klar lud die Journalisten daraufhin an seinen Arbeitsplatz, die Franz-Jonas-Schule in Wien ein, und gab dem Sender ein Interview. Die Fernsehleute sprachen ebenfalls mit Schülern, auch mit ukrainischen Flüchtlingen. Klar stellte als Bedingung, dass die Bilder verpixelt werden müssen, und mit den Kindern nicht über den Krieg gesprochen werden dürfe. Doch er erlebte eine böse Überraschung.

Klar in Interview falsch zitiert

Nicht nur wurden die Bilder nicht zensiert, sondern Christian Klar wurde auch in einem völlig anderem Licht wiedergegeben. Laut Kronen Zeitung zitierte der Sender den Direktor wie folgt: „Kinder von Migranten hätten keine Grundbildung, sie könnten weder lesen noch schreiben oder mit Besteck essen.“ Das hätte er nie gesagt, betont Klar im Gespräch mit der Krone.

Bildungsdirektion kündigt Maßnahmen an

Normalerweise hätte die Bildungdirektion eine Freigabe für das Interview erteilen müssen. Dass der Sender an der Schule zu Gast war, erfuhr sie erst aus den Medien. Einer Erlaubnis hätte „jedenfalls eine vertiefte Prüfung erfordert und wäre zu keinem der genannten Zeitpunkte erteilt worden.“