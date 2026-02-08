Mann (25) bedrohte feierwütige Gäste mit Axt

Er fühlte sich von ihnen gestört, deshalb bedrohte ein 25-jähriger Mann die Gäste eines Lokals mit einer Axt. Die Polizei nahm den Mann fest, auch die Waffe konnte ihm abgenommen werden.

Weil sie ihn seit Monaten mit ihrem Lärm belästigten, und Müll auf seinem Fensterbrett liegen lassen würden, griff ein 25-jähriger rumänischer Staatsbürger zu einer Axt und drohte den Gäste des Lokals direkt gegenüber seiner Erdgeschosswohnung mit dem Umbringen. Die Polizei rückte an, und nahm den Mann vorläufig fest. Die Axt konnte sichergestellt werden.