Auf frischer Tat ertappt: Verdächtiges Klopfen verrät Einbrecher

Am 7. Feber gegen 23 Uhr hörte ein Mann aus Wien genau hin: Klopfgeräusche machten den Hausbewohner eines Mehrparteienhauses stutzig und er dachte sofort an einen Einbruch. Geistesgegenwärtig verständigte er die Polizei, die in großer Zahl anrückte: zahlreiche Polizeikräfte des Stadtpolizeikommandos Innere Stadt sowie der Bereitschaftseinheit Wien folgten der Alarmierung. In dem Gebäude befinden sich drei nebeneinanderliegende Geschäfte: ein Eisgeschäft, eine Putzerei sowie ein Optiker. „Einige sicherten das Gebäude von außen, die anderen durchsuchten dieses“, schildert die Polizei die Situation.

Täter wollten wohl Mauer durchbrechen

Und dann ging alles ganz schnell: „Plötzlich zwängten sich zwei Männer durch einen verglasten Seitenteil der Eingangstür des Eisgeschäfts und versuchten zu flüchten“, so die Polizei. Dabei liefen sie Polizisten der Bereitschaftseinheit Wien, die den Bereich vor dem Gebäude sicherten, direkt in die Arme. Die beiden Männer, ein 27-jähriger Bosnier und ein 42-jähriger Bulgare, wurden festgenommen – „unter Anwendung von Körperkraft“, wie die Polizei berichtet. Als sich die Beamten im Eisgeschäft umschauten, fanden sie dort Einbruchswerkzeug. Es sah so aus, als hätten die Verdächtigen versucht, eine Mauer zur angrenzenden Putzerei zu durchbrechen.

©LPD Wien Die Täter haben wohl versucht, über die Mauer im Eisgeschäft in die Putzerei zu gelangen.

Ähnlicher Einbruch in Putzerei vor wenigen Wochen

Und es wäre heuer nicht das erste Mal gewesen, dass die Putzerei von Kriminellen heimgesucht wird: Bereits am 10. Jänner 2026 war es dort laut Angaben der Polizei zu einem Einbruch gekommen. Auch damals waren Teile der Wand herausgebrochen worden, allerdings diejenigen, die zum Optiker führten. Im Jänner konnten die Täter unerkannt flüchten.

Optiker als eigentliches Ziel?

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, übernahm die weiteren Ermittlungen. Aufgrund der vorgefundenen Spuren wird derzeit angenommen, dass die beiden Tatverdächtigen auch für den Einbruch am 10. Jänner verantwortlich sind. Ihr eigentliches Ziel dürfte das Optikgeschäft gewesen sein, wo sie sich hochpreisige Beute erwarteten. „Die Beschuldigten verweigerten die Aussage. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden sie in Justizanstalten gebracht. Weitere Ermittlungen sind im Gange“, so die Polizei abschließend.