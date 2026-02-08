Polizeihund Loris spürte 87-jährige Frau auf

Eine 87-jährige Demenzkranke irrte mitten in der Nacht orientierungslos umher. Die Polizei setzte bei der Suche schließlich auf die feine Nase von Diensthund Loris. Der Vierbeiner fand die Seniorin zum Glück wohlauf.

Der Held der Stunde war Diensthund Loris, dem es gelang, die Frau aufzuspüren.

Am 2. Februar gegen 23 Uhr verließ eine 87-jährige demenzkranke Frau ihre Wohnung in eine unbekannte Richtung. Weil sie um kurz vor 4 Uhr immer noch nicht zurück war, fing ihr Sohn an, sich Sorgen zu machen. Er verständigte die Polizei.

Vierbeiniger Helfer im Einsatz

Die Beamten rückten mit mehreren Streifenwagen an, und auch eine ganz besondere Spezialkraft kam zum Einsatz: Diensthund Loris nahm sogleich die Fährte der Abgängigen auf, und folgte dieser zielstrebig.

87-Jährige fand nicht mehr zurück

Nach etwa drei Kilometern spürte Loris eine Frau auf, die offensichtlich auf einem Fußweg herum irrte. Es handelte sich tatsächlich um die vermisste 87-Jährige. Sie war wohlauf, aber hatte den Weg zu ihrer Wohnung nicht mehr gefunden. Die Beamten brachten die Frau nachhause zurück. Der Sohn dankte den Einsatzkräften, sein besonderer Dank galt dem Vierbeiner Loris, der seine Mutter gefunden hatte.

