16-jähriger Drogendealer auf frischer Tat ertappt

Polizisten konnten im zwanzigsten Bezirk einen Drogenhandel mitten in der Nacht beobachten, und den 16-jährigen Dealer schnappen. Der Junge führte die Beamten auf eine weitere Spur.

Die Polizisten wurden bei der U-Bahn-Station Spittelau am 7. Januar auf einen 16-Jährigen aufmerksam. Offensichtlich konnten sie feststellen, dass gerade ein Drogenhandel im Gange war. Der Junge sah die Beamten und lief davon. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd konnte er gestoppt werden.

16-Jähriger führte große Mengen an Drogen mit

Die Polizisten durchsuchten den 16-jährigen Syrer und fanden bei ihm insgesamt 38 Ecstasy-Tabletten, 4 Gramm Kokain, 12 Gramm Cannabis und über fünfhundert Euro Bargeld. Bei der Einvernahme gab der Bursche an, bereits seit mehreren Stunden aktiv gewesen zu sein, und benannte einen 18-jährigen Mittäter.

Unter den abgenommenen Gegenständen befanden sich Drogen, Bargeld und auch zwei Messer.

Polizisten stürmten Wohnung in Favoriten

Das Landeskriminalamt führte daraufhin eine Hausdurchsuchung an der Wohnadresse des 18-Jährigen durch. Dabei konnten die Beamten rund 200 Gramm Cannabis, eine Feinwaage und zahlreiche leere Drogensäckchen, sogenannte „Baggies“, sicherstellen. Beide Drogenhändler wurden festgenommen, und sitzen jetzt in der Justizanstalt.