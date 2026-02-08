Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto in Wien vor dem Parlament bei Nacht.
Die Beamten verfolgten den flüchtenden Täter, und konnten ihn stellen.
Wien-Brigittenau
08/02/2026
Polizei ermittelt

16-jähriger Drogendealer auf frischer Tat ertappt

Polizisten konnten im zwanzigsten Bezirk einen Drogenhandel mitten in der Nacht beobachten, und den 16-jährigen Dealer schnappen. Der Junge führte die Beamten auf eine weitere Spur.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(151 Wörter)

Die Polizisten wurden bei der U-Bahn-Station Spittelau am 7. Januar auf einen 16-Jährigen aufmerksam. Offensichtlich konnten sie feststellen, dass gerade ein Drogenhandel im Gange war. Der Junge sah die Beamten und lief davon. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd konnte er gestoppt werden.

16-Jähriger führte große Mengen an Drogen mit

Die Polizisten durchsuchten den 16-jährigen Syrer und fanden bei ihm insgesamt 38 Ecstasy-Tabletten, 4 Gramm Kokain, 12 Gramm Cannabis und über fünfhundert Euro Bargeld. Bei der Einvernahme gab der Bursche an, bereits seit mehreren Stunden aktiv gewesen zu sein, und benannte einen 18-jährigen Mittäter.

Das Bild auf 5min.at zeigt beschlagnahmte Suchtmittel, zwei Messer und Bargeld
©LPD Wien
Unter den abgenommenen Gegenständen befanden sich Drogen, Bargeld und auch zwei Messer.

Polizisten stürmten Wohnung in Favoriten

Das Landeskriminalamt führte daraufhin eine Hausdurchsuchung an der Wohnadresse des 18-Jährigen durch. Dabei konnten die Beamten rund 200 Gramm Cannabis, eine Feinwaage und zahlreiche leere Drogensäckchen, sogenannte „Baggies“, sicherstellen. Beide Drogenhändler wurden festgenommen, und sitzen jetzt in der Justizanstalt.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: