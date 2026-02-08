Trüber Montag mit leichtem Regen in Wien

Die Wolken bleiben weiterhin dicht am Montag in Wien und am Vormittag soll es vorübergehend ein wenig regnen. „Der Wind weht schwach aus Südost“, so die GeoSphere Austria. Die Frühtemperaturen erreichen Werte um die 1 Grad. Im Verlauf des Tages können Höchsttemperaturen von bis zu 5 Grad erreicht werden.