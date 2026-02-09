Skip to content
Region auswählen:
/ ©APA/MANUEL RISS
Feuerwehr und Berufsrettung standen in Wien bei einem Unfall zwischen zwei Straßenbahnen im Großeinsatz.
Wien / 21. Bezirk
09/02/2026
Montagvormittag

Straßenbahn-Unfall in Wien fordert 13 Verletzte

Bei einem Auffahrunfall zwischen zwei Straßenbahnen beim Bahnhof Wien-Floridsdorf sind am Montagvormittag 13 Personen leicht verletzt und in Spitäler eingeliefert worden, bestätigte die Berufsrettung auf APA-Anfrage.

von APA/RED
1 Minute Lesezeit(178 Wörter)

Zu dem Zusammenstoß war es laut Wiener Linien gegen 8.30 Uhr gekommen. Ein Zug der Linie 25 fuhr auf einen in der Station Schloßhofer Straße stehenden Zug der Linie 26 auf. Der Grund für den Unfall werde noch untersucht. Die Verletzten erlitten vor allem Prellungen und Abschürfungen, erläuterte Corina Had, Sprecherin der Berufsrettung Wien. Diese stand mit mehreren Teams im Einsatz. Auch die Wiener Berufsfeuerwehr war mit acht Fahrzeugen und 30 Feuerwehrleuten an Ort und Stelle und unterstützte bei der Versorgung der Verletzten. Der Abtransport der Straßenbahnen werde jedoch von den Wiener Linien selbst durchgeführt, berichtete Feuerwehrsprecher Lukas Schauer.

Mehrere Bim-Linien unterbrochen, Autobusse umgeleitet

Die Bim-Linien 25, 26, 27 waren wegen des Unfalls unterbrochen. Die Autobusse 29A und 29B wurden in beiden Richtungen umgeleitet, teilten die Wiener Linien mit. „Die Einsatzkräfte vor Ort arbeiten mit Hochdruck daran, den Betrieb so rasch wie möglich wieder aufzunehmen. Für die Dauer der Störung empfehlen wir, auf die Linien U1, U6, 27A, 31A oder die S-Bahn umzusteigen“, hieß es. (APA/red, 9.2.26)

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: