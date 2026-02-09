Skip to content
/ ©Fotomontage: 5 Minuten / LPD NÖ
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt ein Polizeiauto und den gesuchten Mann.
Dieser Mann soll eine Bank im Bezirk Gänserndorf ausgeraubt haben.
Bezirk Gänserndorf / NÖ
09/02/2026
Nach Bankraub

1.500 Euro, wenn du hilfst, diesen Mann zu finden

Am 21. Jänner 2026, gegen 11.50 Uhr, wurde eine Bank in Haringsee (Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich) ausgeraubt. Die Polizei veröffentlicht nun ein Foto vom mutmaßlichen Täter, zudem gibt es eine Geldbelohnung.

1 Minute Lesezeit(140 Wörter)

An besagtem Tag soll der Mann in die Bank marschiert sein und die Angestellten anschließend mit einer Faustfeuerwaffe bedroht haben. Er flüchtete schließlich mit dem erbeuteten Bargeld, das er in einem schwarzen Müllsack verstaute. Alles dazu auch hier: Bewaffneter Bankraub: Täter auf der Flucht – Hinweise gesucht.

So sieht der Flüchtige aus:

  • männlich
  • ca. 1,90 bis 2 Meter groß
  • ca. 30 Jahre
  • österreichischer Dialekt
  • maskiert mit weißer FFP2-Maske
  • bekleidet mit roter Kapuzenjacke

Landeskriminalamt hofft nun auf Hilfe aus der Bevölkerung

Nun veröffentlicht die Polizei, in der Hoffnung, dass der Mann so gefasst werden kann, die Lichtbilder des bisher noch unbekannten mutmaßlichen Täters. Sachdienliche Hinweise erbittet man direkt an das Landeskriminalamt Niederösterreich unter der Nummer 059133 30 3333. Die Geschädigten haben für Hinweise, die zur Ausforschung und Festnahme des bisher noch Unbekannten führen, übrigens auch eine Geldbelohnung ausgesprochen. 1.500 Euro gibt es, wenn man hilft, den Mann zu finden.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt den Mann, nach dem jetzt gefahndet wird.
©LPD NÖ
Nach diesem Mann wird nun gefahndet.
