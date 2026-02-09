Nach Unfall auf A1 ging es eine Stunde lang nur am Pannenstreifen weiter

Wie die Polizei berichtet, hat sich dieser Unfall bereits Freitagfrüh, am 6. Februar 2026 gegen 4.30 Uhr, ereignet. Ein 27-jähriger Salzburger hatte dabei angegeben, von einem LKW auf der Gegenfahrbahn so stark geblendet worden zu sein, dass er deshalb die Kontrolle über sein Auto verloren hätte. Dieses überschlug sich in weiterer Folge und kam am zweiten Fahrstreifen am Dach liegend zum Stillstand.

Verletzte in Krankenhaus gebracht

Dort kam es dann noch zu einem Zusammenstoß mit einem nachkommenden Fahrzeug, das von einem 72-jährigen Oberösterreicher gelenkt wurde. Die beiden Verletzten wurden ins Landesklinikum nach Amstetten bzw. das Uni-Klinikum Linz gebracht. Wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten mussten zwei Fahrstreifen zwischen 4.30 und 5.45 Uhr komplett gesperrt werden, der Verkehr wurde währenddessen über den Pannenstreifen abgeleitet.