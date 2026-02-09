Dealer flieht durch U-Bahn-Tunnel, wird bei nächster Station erwartet

Zu Fuß hat sich ein mutmaßlicher Drogendealer auf der Flucht vor der Polizei durch einen Wiener U-Bahn-Tunnel begeben - nur um dann bei der nächsten Station gefasst zu werden.

Der mutmaßliche Dealer hat es eine Station weit geschafft, ehe er von der Polizei gefasst wurde.

Sonntagabend, am 8. Februar 2026 gegen 18.45 Uhr, hat die Polizei im Zuge einer Schwerpunktaktion im Bahnhof Wien Mitte mehrere Fälle von Drogenhandel beobachtet. Als die Beamten dann einen mutmaßlichen Verkäufer anhalten wollten, ergriff dieser die Flucht, lief auf den Bahnsteig der U-Bahnstation Landstraße und sprang ins Gleisbett.

Beamte verlegen Einsatzkräfte zur nächsten Station

Obwohl in die Polizei aufforderte, stehen zu bleiben, setzte er seine Flucht weiter im U-Bahntunnel Richtung Ottakring fort. Die Beamten haben daraufhin unverzüglich den Zugnotstopp betätigt und die Abschaltung des Stroms veranlasst. Die Polizei hat auch direkt weitere Einsatzkräfte zur nächste U-Bahnstation – jene beim Stubentor – verlegt. Dort konnte der Tatverdächtige schließlich auch angehalten und festgenommen werden.

Geringe Menge Kokain und dreistelliger Eurobetrag gefunden

Als der 30-jährige Nigerianer durchsucht wurde, wurde bei ihm eine geringe Menge Kokain sowie ein dreistelliger Eurobetrag in szenetypischer Stückelung gefunden. Er wurde angezeigt und in eine Justizanstalt gebracht.