/ ©LPD Wien/Kevin Hackner
Symbolfoto
Bild auf 5min.at zeigt einen Polizisten bei einer Verkehrskontrolle.
Diese Polizeikontrolle werden die Beamten so schnell wohl nicht vergessen.
Krems / NÖ
09/02/2026
Festnahme

International Gesuchter fährt ohne Kennzeichen, Zulassung, Führerschein

Weil er ohne Kennzeichen unterwegs war, hielt die Polizei einen 43-Jährigen mit seinem Auto auf. Was sie dann noch so alles finden sollten, wird ihnen wohl die Sprache verschlagen haben.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(119 Wörter)

Wie nun bekannt wurde, haben Beamte der Polizeiinspektion Krems an der Donau am 4. Februar 2026 bereits, gegen 14.45 Uhr, ein Auto ohne Kennzeichen wahrgenommen. Als sie anschließend die Lenker- und Fahrzeugkontrolle durchführten, sollten allerdings noch einige weitere Delikte dazukommen.

Pole wird in die Justizanstalt gebracht

So hatte der Lenker keinen gültigen Führerschein, konnte sich nicht einmal ausweisen. Außerdem fehlte dem Auto die Zulassung und ein Alkotest mit dem 43-jährigen Polen verlief positiv. Doch damit nicht genug, handelt es sich bei dem Mann um einen mittels Europäischen Haftbefehls Gesuchten. Der Mann wurde nun in die Justizanstalt Krems eingeliefert, zudem wird er wegen mehrere Verwaltungsübertretungen angezeigt.

