Achtung Radioaktivität! Großeinsatz in Wiener Entsorgungsfirma

Am Vormittag des 9. Januar wurde bei einer Wiener Entsorgungsfirma ein radioaktiver Gegenstand entdeckt. Daraufhin rückte ein Großaufgebot an Einsatzkräften aus. Für Personen außerhalb des Firmengeländes besteht keine Gefahr.

Am Montagvormittag wurde die Berufsfeuerwehr, die Berufsrettung und die Polizei zu einem Entsorgungsbetrieb in Wien-Liesing gerufen. Die Einsatzmeldung war alles andere als alltäglich: Bei einem angelieferten Gegenstand trat Strahlung aus.

Sofortige Maßnahmen eingeleitet

Die Feuerwehr sperrte den Gefahrenbereich gleich großflächig ab. Bei Messungen konnten geringe Strahlenwerte in der Umwelt festgestellt werden. Zwei Mitarbeiter, die mit dem Gegenstand in Berührung kamen, wurden vorsorglich von der Berufsrettung untersucht und in ein Krankenhaus gebracht. Aktuell sind noch umfangreiche Messungen und Arbeiten im Gange. Woher der Gegenstand kommt, ist bislang ungeklärt. Es besteht keine Gefahr für Personen außerhalb des Firmengeländes.