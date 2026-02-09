Stromausfall im AKH Wien: Plötzlich war es finster

Am Montagvormittag fiel im AKH Wien für einige Minuten der Strom aus. Die Störung konnte bereits behoben werden, die Ursache wird noch gesucht.

Laut Augenzeugen war im AKH Wien am Vormittag des 9. Februars für einige Minuten der Strom weg. In den kritischen Bereichen konnte die gefährliche Situation jedoch ohne Unterbrechung abgefangen werden, für genau solche Fälle ist eine unabhängige Notstromversorgung installiert. Die anderen Bereiche wurden je nach Priorität wieder zugeschalten. Patienten sind nicht zu schaden gekommen, die Ursache ist zur Zeit noch nicht bekannt. Ein technisches Gebrechen wird vermutet.